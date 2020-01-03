أمير حاتمي : أمريكا ستتلقى ردا قاسيا مدويا على جريمة اغتيال سليماني

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الايرانية ستنتقم من مسببي ومنفذي عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، وأن أمريكا ستتلقى رداً قاسياً مدوياً على جريمتها.

وفي تصريح له عقب جريمة اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني في بغداد، اليوم الجمعة، وصف العميد حاتمي الشهيد سليماني بانه جندي الولاية والامة الاسلامية ، ومجاهد في سبيل الله ، والحارس الشجاع لأمن إيران والمنطقة، وسعى من أجل إعلاء كلمة الله ، والدفاع عن كيان الثورة والبلدان الاسلامية، وتحققت أمنيته في نيل الشهادة.

وأضاف العميد حاتمي أنه "مما لا شك فيه، أن هذه الجريمة البشعة، التي هي دليل قوي على نذالة الشيطان الأكبر، أميركا الناهبة للعالم، ودعمها الذي لا يرقى إليه الشك للإرهابيين في المنطقة والعراق، سيتم الرد عليها بشكل مدمر، وسننتقم للدماء التي سفكت ظلما من جميع منفذي ومرتكبي هذه الجريمة".