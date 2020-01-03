معقباً على جريمة اغتيال سليماني .. نتنياهو: لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق".

وأضاف "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات. حسب قوله.

كان نتنياهو يتحدث في مطار باليونان بعد أن قطع زيارته هناك للعودة إلى "إسرائيل".

وأضاف ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق كل الإشادة للتحرك سريعا وبقوة وحزم. "إسرائيل" تقف مع الولايات المتحدة في كفاحها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس".

هذا وتوعدت الجمهورية الاسلامية بردٍ قاسٍ على الجريمة الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليمان في غارة جوية في العراق.