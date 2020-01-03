إيران تعين عميد في الحرس الثوري خلفًا للجنرال قاسم سليماني

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، عميد في الحرس الثوري خلفًا لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، الذي ارتقى بغارة أمريكية في العاصمة بغداد، فجر اليوم.

وقرر القائد الخامنئي تعين العميد إسماعيل قاآني خلفًا للواء سليماني، واوكل مهمة قيادة قوة القدس في الحرس الثوري، وجاء مرسوم التعيين خلال مؤتمر عقد في طهران تحت عنوان "تحرير المسجد الأقصى في أفق انتصار محور المقاومة"، اليوم.

وكان العميد إسماعيل قاآني قد رافق الجنرال سليماني طوال فترة الأعوام الماضية، وخدم معه في المنطقة ضد أعداء إيران.

واستهدفت الطائرات الامريكية، فجر اليوم، بصواريخ عدة، اتجاه سيارتين كانتا تقل اللواء قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين، عقب خروجه من مطار بغداد الدولي، فيما ألمح مصادر إيرانية إلى ان سليماني كان بمهمة رسمية في العراق لتهدئة الأوضاع الأمنية بعد الاعتداء الولايات المتحدة على الحشد الشعبي، اعقبه اعتداء على السفارة الامريكية.