اندونيسيا : وفاة 18 شخصًا بعد تعرض البلاد لمنخفض جوي قوي

لقى نحو 18 شخصًا مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء تعرضت دولة اندونيسيا لمنخفض جوي قوي، منذُ ليلة الأربعاء الماضي.

ووفقًا للوكالة الرسمية الاندونيسية، ان طواقم الدفاع المدني اجلت نحو 31 ألف شخص بسبب الفيضانات، التي ضربت منطقة جاكرتا، فضلاً عن مغادرة الآلاف من بيوتهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

وتعرضت منطقة جاكرتا إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار وعواصف رعدية وبرقية قوية، وامطار غزيرة، أدى لحدوث فيضانات نتيجة غمر مياه الامطار عددًا كبيرًا من الاحياء، وحدوث انهيارات أرضية.

يشار إلى ان حوالي 30 مليون نسمة، يقطنون منطقة جاكرتا، فيما تشهد المنطقة خلال فصل الشتاء، حالات غمر مياه وحدوث فيضانات عارمة.