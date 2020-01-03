الاحتلال يعتقل 6 شبان من بلدة العيساوية

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، 6 شبان مقدسيين من بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، ان الاحتلال اعتقل الشبان بعد اقتحام منازلهم في البلدة، تحت ذريعة الخروج على القرار الصادر ضدهم بالحبس المنزلي الليلي.

وذكر عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، ان الاحتلال اعتقل كلاً من: أنور عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، آدم محمود، ونضال فروخ، وصالح أبو عصب.

وكان الاحتلال قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارًا يقضي بموجبه على ست شبان بالحبس المنزلي الليلي، بحجة مشاركتهم بالمواجهات الليلية ضد قواته.