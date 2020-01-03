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السيد نصرالله :أهداف قتلة سليماني لن تتحقق والقصاص قادم لا محالة

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 10:26 - 03 يناير 2020
السيد حسن نصرالله السيد حسن نصرالله
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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة الامريكية لن تحقق أيًا من الأهداف بجريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني، مشددًا على دور المقاومة في التصدي للقتلة الامريكيون في المنطقة العربية.

وقال السيد نصرالله، "إن القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل كل المقاومين"

وعزا السيد نصرالله، قيادة وشعب إيران، على استشهاد الجنرال سليماني، قائلاً :" أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة".

ومن جهته، هددت هيئة الأركان الإيرانية الولايات المتحدة ومن نفذ عملية اغتيال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني بان ينتظروا رد قويًا ومزلزلًا خلال الساعات القادمة.

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