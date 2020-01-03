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أبو حمزة: الشهيد سليماني اشرف على دعم المقاومة الفلسطينية ونقل الخبرات العسكرية لمجاهديها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:13 - 03 يناير 2020
الناطق باسم السرايا ابو حمزة الناطق باسم السرايا ابو حمزة
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أكد الناطق لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، اليوم الجمعة، ان الشهيد قاسم سليماني أشرف على امتداد عقدين من الزمان على الدعم المباشر لفلسطين ونقل الخبرات العسكرية والأمنية لمجاهديها.

وقال أبو حمزة، في تغريده له على "تويتر": "إن سرايا القدس تودع قائداً مجاهداً لطالما بث الرعب في قلب أمريكا والكيان الصهيوني".

وأضاف ان محور المقاومة لن يهزم ولن ينكسر وسيزداد تماسكاً وقوة في مواجهة المشروع الصهيوامريكي.

ونعى أبو حمزة، ثلة من أبطال المقاومة الذين ارتقوا فجراً بالعراق، وفي مقدمهم قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.

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