الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

طلبت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الجمعة، من رعاياها المتواجدين على الأراضي العراقية بالمغدرة فورًا، خشيةً من رد قاسي على اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي.

وذكرت وكالة فرانس يرس، ان الإدارة الامريكية دعت رعاياها الأمريكيين مغادرة العراق فورًا.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، ان الضربة الجوية الأميركية خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني :" إنّ اغتيال قاسم سليماني عمل جبان ويؤكد ضعف الولايات المتحدة في المنطقة".

وكانت الطائرات الامريكية قد استهدفت سيارتين تقلان قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وآخرين ، فجر اليوم، فيما تواردت ردود الافعال الرسمية، من طهران والحشد انهما اتخذا الرد على هذه الجريمة المقترفة.