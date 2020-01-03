تشيد بدوره الداعم للمقاومة.. "حماس" تعزي القيادة الإيرانية باغتيال سليماني

عزت ​حركة "حماس​" القيادة والشعب في ​إيران​ باغتيال قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​، لافتة إلى ان "سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين ولعب دورًا بارزًا بدعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

وأدانت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، "هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم"، مشددة على ان "الولايات المتحدة الأميركية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية".

كما رأت ان "السلوك الأميركي العدواني يؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

ومن جهته، أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية بياناً اليوم الجمعة، أدانت فيه عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، الذين قضوا نحبهم في استهداف أمريكي بالقرب من مطار بغداد فجر اليوم، مؤكدة ضرورة توحيد جهود الأمة في وجه قوى الاستكبار العالمي.