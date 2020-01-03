الجبهة الشعبية تدين جريمة اغتيال القائد سليماني والرد قادم لا محال

ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بشدة جريمة اغتيال القائد الايراني قاسم سليماني، ونائب الحشد العراقي أبو مهدي المهندس، مؤكدًا ان عملية الاغتيال شكلت نقلة نوعية للعراقيين في مواجهة عدوانية الولايات المتحدة الأمريكية ومعه الاحتلال "الإسرائيلي".

وشددت الجبهة الشعبية في بيان لها، على ان جريمة الاغتيال ستوجب رد قاسي للقوات العدوان الأمريكي، الذي يستبح حرمة المنطقة العربية.

وقالت :"إنه يستدعي رد قاسي منسقًا وشاملاً من قوى المقاومة ضد المصالح الامريكية والصهيونية"، مضيفةً ان الولايات المتحدة والاحتلال "الاسرائيلي" يشنون حربًا واسعة ضد أبناء المنطقة العربية والإسلامية.

وعزت الشعبية، الشعب الإيراني وقيادته لاستشهاد اللواء قاسم سليماني، مشيدةً بدوره النضالي ضد الاستعمار الصهيوني في المنطقة، ودعن حركات المقاومة والعمل على تطوير قدراتها