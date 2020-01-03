رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: الإدارة نفذت الهجمات في العراق دون إذن الكونغرس

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب اغتيال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء الشهيد​ قاسم سليماني وطالبت الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.



وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب "لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأمريكية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أمريكا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة".



وأضافت "نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق ... دون إذن (الكونغرس) لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس".



واختتمت رئيسة مجلس النواب بقولها: "يجب إبلاغ التكوين الكامل للكونغرس على الفور بهذا الموقف الخطير والخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة".



وأكد حرس الثورة الاسلامية في ايران وهيئة الحشد الشعبي في العراق نبأ استشهاد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن قوات أمريكية اغتالت قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مضيفة: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".



وفي أول رد له، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر تضمنت صورة العلم الأمريكي، دون أن يعلق بكلمة.