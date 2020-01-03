خشية من رد إيراني ..الاحتلال يقرر إغلاق منطقة جبل الشيخ شمال فلسطين المحلتة

اعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، عن إغلاق منطقة جبل الشيخ بشمال فلسطين المحتلة، امام الزوار، خشيةً من رد إيران على اغتيال القائد قاسم سليماني.

وذكرت القناة 12 العبرية، ان الاحتلال طلب من المستوطنين وسكان الجولان المحتل عدم القدوم للمنطقة الشمالية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"إنّ في تقدير الموقف ، تقرر عدم فتح موقع جبل الشيخ للزوار اليوم. لا توجد توجيهات إضافية لسكان الجولان وسكان المنطقة ويستمر الروتين على حاله".

امام الكاتب "الإسرائيلي" رونين بريغمان، أكد على ان الإيرانيين سيحاسبون والولايات المتحدة و"إسرائيل" على اغتيال سليماني، مشيرًا إلى الدولتين مستعدان لإمكانية رد إيراني قاسي خلال الساعات والأيام المقبلة.

ووفقًا للاعلام العبري، فـأن حكومة الاحتلال عززت من الاجراءات الامنية حول سفراتها وممثلياتها في العالم بشكل استثناني، استعدادًا لأي تطور قد يحصل خلال الساعات المقبلة، مع فرضية إمكانية رد طهران على استشهاد سليماني.

ومن المتوقع، ان يقطع نتنياهو استكمالات زيارته لليونان، والعودة إلى الأراضي المحتلة، فيما يرجح ان ينظم مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للأدلاء بتصريحات بشأن اغتيال قائد فيلق القدس.