البنتاغون : اغتيال سليماني تمّ بأمر من ترامب

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء الشهيد قاسم سليماني، في قصف من طائرات امريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني".



وأضاف البيان أنّ "الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أميركيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، مؤكدا أن "الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأميركيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم".



وفور إعلان نبأ اغتيال اللواء سليماني، نشر ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق.



وقال البنتاغون إن سليماني "قام بتدبير الهجمات على قواعد التحالف في العراق في الشهر الأخيرة -- بما في ذلك هجوم 27 كانون الأول/ديسمبر، التي أدت مقتل وجرح أميركيين آخرين والطاقم العراقي، وكذلك هجوم السبوع الجاري على السفارة الأميركية في بغداد".



وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن "هذه الضربة كان هدفها ردع خطط هجوم مستقبلية لإيران"، مشددة على أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومصالحنا في اي مكان في العالم".



وأكد حرس الثورة الاسلامية في ايران وهيئة الحشد الشعبي في العراق نبأ استشهاد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس.



واصدر قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي بيانا، عقب استشهاد اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين، معلناً الحداد العام في ايران ثلاثة ايام.