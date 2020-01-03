حركة الجهاد تعزي الشعب الايراني والعراقي باستشهاد القائدين سليماني والمهندس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، بمزيد من الفخر والاعتزاز سماحة آية الله السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني، قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، والشعب العراقي باستشهاد أبو مهدي المهندس، الذي اغتالتهم الطائرات الامريكية فجر اليوم، في العاصمة بغداد.

وقالت الجهاد، في بيان لها، :"إنّ القائدين سليماني والمهندس، كانا قائدان فذًا وعلمًا كبيرًا في موقفهم الجهادي منذُ عقود في فلسطين والمنطقة".

وأضافت، ان اغتيال القائدين يعكس جرائم الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال "الإسرائيلي"، وان العملية الجبانة لن تربك حركات المقاومة ولا محورها في المواجهة، وانه لن تتردد في مسيرتها نحو أهدافها الكبرى في تحرير فلسطين وبيت المقدس.

وأوضحت ان العراق سيبقى دوما عصية برجاله على الخضوع للهيمنة والسيطرة الأمريكية، وسيبقى مجاهديها ومقاتليها سدًا منعيًا في وجه الاحتلال. مؤكدةً على وقوف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجانب الشعب العراقي حتى تحرير العراق وتحريق فلسطين من ادناس الاحتلال.

وأعلن تلفزيون العراق استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وآخرين، جراء غارة جوية أمريكية على سيارتهما بقرب من مطار يغداد الدولي.