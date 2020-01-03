قائد الثورة: انتقام قاس ينتظر المجرمين

اعلن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ، الحداد العام في البلاد 3 ايام بمناسبة استشهاد الفريق قاسم سلماني قائد قوة القدس التابع للحرس الثوري.

وأضاف القائد الخامنئي في رسالة تعزية اثر استشهاد اللواء قاسم سليماني ، مؤكدًا أن انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين.

وقال قائد الثورة في بيان : ان الشعب الايراني سيخلد اسم الشهيد الشامخ الفريق قاسم سليماني والشهداء المرافقون له لاسيما المجاهد الاسلامي الكبير ابو مهدي المهندس، واني اعلن الحداد العام في البلاد 3 ايام، واقدم التبريكات والتعازي الى زوجته العزيزة وابنائه الاعزاء واقاربه.