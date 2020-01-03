خضر عدنان: اغتيال سليماني دليل على جرائم أمريكا المستمرة ضد منطقتنا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، ان اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، دليل على جرائم الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة، ضد شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وقال عدنان، في تصريح مقتضب، :"إنّ سليماني كان رأس حربة ف مواجهة الهيمنة الامريكية"، مضيفًا ان المواجهة لا تنتهي إلا بانتهاء الهيمنة ورحيل الاحتلال والاستعمار عن بلادنا.

وعزّى عدنان، احرار العالم بارتقاء الشهيد قاسم سليماني، سند المقاومة الفلسطينية والشعوب المقهورة، مشددًا على ان كثر المستفيدين من الغارة الامريكية هو الاحتلال.

وأوضح ان فرحة أمريكا وكيان الاحتلال سنقابلها بغضب وسخط الشعوب المستضعفة الرافضة للهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني .

وكان التلفزيون العراقي أعلن فجر اليوم، عن استشهاد قاسم سليماني ونائب في الحشد العراقي أبو مهدي سليماني، في غارة جوية أمريكية على سيارتهما أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي.