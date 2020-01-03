منخفض جوي في طريقة لفلسطين خلال الساعات المقبلة

أعلن موقع طقس فلسطين، اليوم الجمعة، ان رياح من أصل قطبي شديد البرودة، تتدفق على البلاد خلال الساعات القادمة، لتصبح الأجواء باردة إلى بادرة جدًا.

وأشار إلى ان الرياح ستتدفق إلى المناطق كافة، خاصة العالية منها، كما ان المنفض الجوي ستتمركز جنوب إلى الغرب من جزيرة قبرص، مؤكدًا ان فلسطين ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار، وتتهيأ البلاد لفرصة سقوط زخات محلية من المطر في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد ان تأثير المنخفض سيبدأ خلال ساعات الليل مع فجر غد السبت، إذ ستهطل الامطار في اقصى الشمال، مصحوبة بأجواء رعدية وغزيرة واسعة وصولاً إلى منطقة سلفيت ورام الله، وانها تقل كلما اتجهنا جنوبًا.

وأوضح، ان يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وهطول أمطار في مناطقتي الشمالية والوسطى، قبل أن يستقر الجو مع ساعات الليل (الأحد/الاثنين).