اغتيال اللواء قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية وطهران تتوعد بالرد

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية على سيارتهما في العاصمة بغداد، فيما اعتبر الإيرانيون الهجوم بـ"الخطير جدًا".

وأكد المتحدث باسم الحشد، ان الطائرات الامريكية استهدف سيارة القائد سليماني والمهندس، بصواريخ عدة، على الطريق مطار بغداد الدولي، أدى إلى استشهادهما على الفور، ومن بينهم مسؤول التشريفات في الحشد محمد الجابري.

كما، حذر وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة من عواقب وخيمة وتصعيد في المنطقة، كما حملها المسؤولية على ما فعلته اتجاه قائدها من "مغامرة مارقة".

وهدد وزير الدفاع الإيراني، ان طهران ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة وكل من تورط في عملية اغتيال قاسم سليماني.

من جهته، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ان اغتيال سليماني والمهندس، كانت من توجيهات الرئيس دونالد ترامب، فيما أشارت إلى ان عملية التصفية هي لردع إيران.