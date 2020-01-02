لاستقبال قناة ام بي سي mbc 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يواصل تردد قناة ام بي سي mbc مع حلول بداية العام الجديد 2020، تسجيل ارقام مرتفعة في طلب الحصول على التردد المسجل لدى الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات.

وتعتبر قناة ام بي سي mbc، من أفضل القنوات الفضائية على مستوى الوطن العربي، إذ تحتل مكانة عالية وقاعدة جماهيرية واسعة، نتيجة محتواها المتميز والرائع في مضمونه التي تقدمه عبر شاشاتها الهادفة.

وحققت قناة ام بي سي mbc، مشاهدات عالية تناسب جميع الفئات العمرية، طوال الأعوام الماضية، كما انها تحجز لها مكانه داخل كل بيت وأسرة عربية، فيما تحافظ القناة على العادات الشرقية ومراعاة القيم والعادات.

نبذة عن قناة ام بي سي mbc :

وكانت محطة قناة ام بي سي، قد بثت اول محتوى إعلامي لها عام 1991، بعد ان اتخذت من إنجلترا مقرًا لها، تم نقلت فيما بعد ذلك مقرها الابدي إلى مدينة دبي عاصمة الامارات، وتعود ملكية القناة إلى رجل إعمال سعودي يدعى "وليد البراهيم".

وتشمل قنوات ام بي سي، كلاً من ( MBC يوليود، MBC1، MBC 2 ، MBC 3، MBC 4 أكشن، MBC ماكس).

تردد قناة ام بي سي على القمر الصناعي نايل سات :

القمر نايل سات التردد 11470 القطبية عامودي معدل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 5/6

تردد قناة ام بي سي 4 أكشن على القمر الصناعي نايل وعرب سات :