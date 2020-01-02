هكذا تعذب السلطات السعودية الداعية الإسلامي سلمان العودة

روى عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة تفاصيل تعذيب والده في السجون السعودية، المصنفة دولياً انها من السجون التي تعتمد على التعذيب والإكراه.

نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة أوضح أن والده محروم من أبسط حقوقه الإنسانية، إذ تحرمه السلطات السعودية من العلاج، والنوم، والتحقيق معه لأيام طويلة متواصلة دون أن يغمض له جفن.

واشار نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة إلى أن والده يتعرض للتقييد من يديه وقدميه ويُلقى داخل زنزانة العزل الانفرادي مغمض العينين، ثم يُرمى له الطعام في أكياس صغيرة وهو ما زال مقيدا، فيضطر لفتحها بفمه حتى تجرحت أسنانه في فترة من الفترات.

وذكر عبدالله "أنه حينما يتم نقل والده من مكان لآخر، كان الحراس يأخذونه ويقذفونه في السيارة دون أي احترام لسنه وتاريخه".

يشار إلى أن الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة قد أوقفته السلطات السعودية في 10 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.