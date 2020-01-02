أقوى تحدي لمحترفي لعبة ببجي  PUBG MOBILE يشعل مهرجان الشتاء "أرانغل"

لاتزال لعبة BETA PUBG MOBILE تجذب آلاف اللاعبين من مختلف دول العالم، إذ حققت أرقاماً قياسية سواء على مستوى عمليات التحميل التي تخطت الـ600 مليون عملية أو من حيث العوائد المالية الضخمة التي حققتها الشركة المالكة للعبة.

ببجي موبايل حرصت على تحديث مستمر للعبة لجذب المزيد من اللاعبين، بجانب طرحها نسخ جديدة سواء النسخة الكورية والنسخة الصينية ونسخة ببجي لايت الأخف والأسرع، بجانب لعبة BETA PUBG MOBILE التي تناسب جميع أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والتي أحدث ضجة جديدة في عالم اللعبة الأشهر عالميًا.

نسخة BETA PUBG MOBILE

وبجانب النسخة المتعددة والتي كانت أبرزها النسخة الكورية الأولى لدول شرق آسيا، انتشرت مؤخرًا نسخة BETA PUBG MOBILE الجديدة التي تعتمد على القتال في معركة ملكية بساحة مُغلقة بين مجموعة مكونة من 100 شخص ضد آخرين في معارك محتدمة لن يتبقى منها سوى رجل واحد أو لاعب واحد ناجي منها ويمكنك ممارستها منفردًا أيضًا، إلا أن تلك اللعبة تحتاج للتنقل في جميع الأماكن من أجل الحصول على جميع الموارد والمهام المُتاحة، بجانب أنها قابلة للتعديل المستمر من أجل تماشيها مع قدرات جميع الهواتف الذكية، فضلاً على أنها تُتيح خاصية التحكمات عند القيادة أو المشي لمسافات طويلة على الأقدام.

تحديات موسم الشتاء القوية وحرب السيارات

ومن ناحية أخرى احتدمت المنافسات والمواجهات بين لاعبي ومحترفي ببجي pubg mobile ضمن تحديات موسم وطور الشتاء “أرانغل” آخر وأبرز التحديثات الأخيرة من اللعبة والتي حملت رقم 0.16.0، لاسيما بعد التحديثات الخرافية التي حملتها والتي احدث ثورة كبيرة في إتاحة العديد من المهام المساعدة ومنها تحسين الرسومات والظلال والمؤثرات الصوتية والبصرية والتغيير الكامل على العديد من حركات واستخدامات الأزرار من خيار الإعدادات مثل (إضافة زر التحويل بين المنظور الأول والثالث وإتاحة نسخ أماكن الأزرار الكلاسيك إلى طور المستودع)، ببجي تُفاجئ الجميع بوضع الرعب الجديد في الغابات المُظلمة وبتكنولوجيا فريدة.

