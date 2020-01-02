الاعلان عن موعد الصرف.. رابط  فحص مساعدات الجرحى والشهداء لشهر ديسمبر 2019



نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس رابط فحص مساعدات الجرحى والشهداء لشهر ديسمبر 2019.

وأكدت الوزارة بيان صحفي لها ، أنها وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بصرف المساعدات المالية الشهرية لشهداء وجرحى مسيرات العودة يوم الأحد المقبل 5/1/2020 عبر البريد.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتحديث رابط فحص أسماء الشهـداء والجرحى المستفيدين من الدفعة المالية خلال ساعات عبر موقعها الالكتروني، لكي يتمكن المستفيدين من المستحقات المالية من الاستعلام عن موعد الصرف.

اليكم رابط فحص مساعدات الجرحى والشهداء لشهر ديسمبر 2019.