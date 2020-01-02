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تعرف على طقس فلسطين خلال الأيام القادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:38 - 02 يناير 2020
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة المقبل، وان تكون الاجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح شبه قطبية، مشيرةً إلى ان الفرصة باتت مهيأة الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال والسواحل ، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد خصوصاً في السواحل والشمال.

اما يوم السبت فتتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تنتشر تدريجياً الى معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

وتكون الاجواء يوم الاحد المقبل باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، وفي ساعات الليل تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة. والله تعالى أعلم

 

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