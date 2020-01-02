الجبهة الديمقراطية تستنكر قرار إنشاء مدارس بدلاً عن "الاونروا" في القدس

استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الخميس، قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يقضي بإنشاء مجمع مدارس بديلاً عن مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال خالد، :"إنّ قرار بلدية الاحتلال بإنشاء مجمع مدارس تابع لوزارة المعارف الإسرائيلية شرق القدس، وفق مخطط أُعد في وقت سابق، لتصفيه (الاونروا)".

وأضاف، أنّ الاحتلال يخطط لتصفيه اعمال "الاونروا"، من خلال السيطرة على مدينة القدس، والتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وأوضح عضو السياسي، ان بلدية الاحتلال بدأت بهذه الخطوة بدعم قوي من حكومة العدو والإدارة الامريكية، في خوض الحرب على الوكالة "الاونروا".

وأشار إلى ان الأحزاب الصهيونية فيما يسمى بالكنيست، تسعى لاعتماد سن وتشريع قوانين تهدف لحظر نشاط الوكالة المختلفة، من مدينة القدس.

وأكد ان العدو صعد من حربه على الوكالة بعد تفويض عمل "الاونروا" لثلاث سنوات قادمة في الأمم المتحدة الشهر الماضي، لافتًا إلى ان اعمال الاحتلال تهجف لتصفية المنهاج الفلسطيني لتطمس الهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية.

ودعا خالد، المجتمع الدولي التحلي بالمسؤولية والاخلاقية في الضغط ع حكومة الاحتلال في التصدي لمخططاته في تصفية "الاونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم، قررت انشاء مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بدلاً عن مدارس وكالة الغوث "الاونروا"، ويواصل العدو استهداف الشعب الفلسطيني وطمس هويتهم وثقافتهم وحقوقهم المشروعة.