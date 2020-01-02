عباس يرسل رسالة عاجل لنتنياهو بعد اقتطاع اموال المقاصة

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس السلطة محمود عباس ارسل رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد اقتطاع في مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب.

وكشف القناة 13 العبرية عن فحوى الرسالة التي أرسلها رئيس السلطة محمود عباس مفادها "السلطة على شفا الانهيار"، مشيرةً الى الرسالة تأتي بعد قرار "الكابينت" الذي قدمه وزير الحرب نفتالي بينت والذي ينص على اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة.

وأوضحت القناة أن وزير الشؤون المدينة بالسلطة حسين الشيخ، طلب اليوم عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، لمناقشة نفس القضية.