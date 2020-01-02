نتنياهو يوقع مع اليونان وقبرص لنقل الغاز إلى اوروبا

وقع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى اليونان، بعد عقد قمة ثلاثية مع اليونان وقببرص، على اتفاقية تقضي بمد خط انابيب لنقل غاز الاحتلال إلى أوروبا.

وفقًا لموقع i24NEWS، فان نتنياهو يوقع مع زعيمي اليونان وقبرص، على مشروع لمد أنبوب بحري "إيست ميد"، الذي يمر عن طريق الدولتين، يتيح للاحتلال بنقل غازه لقارة أوروبا، ويتراوح طول الانبوب الفين كيلو متر، بتكلفة 6 مليار يورو

وكان بنيامين نتنياهو، قد أجرى سلسلة مباحثات مع نظيرة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الشهر الماضي، واتفق على مد خط أنبوب بحري لأوروبا.

وتأتي زيارة نتنياهو لكلاً من اليونان وقبرص، في وقت يشهد فيه البحر المتوسط صراع كبير على التنقيب للغاز الطبيعي، خاصة بعد إعلان تركيا عن تنقيب سفنها عن الاز في مياه البحر.