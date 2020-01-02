ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

حزب غانتس يهدد رئيس الكنيست بطرده من منصبه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:20 - 02 يناير 2020
الكنيست "الإسرائيلي" الكنيست "الإسرائيلي"
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

هدد حزب "أزرق ابيض الاسرائيلي"، اليوم الخميس، رئيس ما يسمى بالكنيست "الإسرائيلي" يولي إدلشتاين، بطرده من منصبه في الحكومة المقبلة، بعد كشف الحزب عن محاولاته تأجيل التصويت على حصانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 7 العبرية، ان حزب "ازرق ابيض" بقيادة بيني غانتس، انه هدد إدلشتاين، بطرده إذا رفض تشكيل لجنة للكنيست على حصانة نتنياهو، واعتزم استخدام حق النقض الفيتو لمنع إجراء التصويت.

وتجاوز "إدلشتاين" تشكيل لجنة للتصويت على مشروع حصانة نتنياهو، التي تمت بموافقة حزب "ازرق ابيض"، فيما يليه موافقة رئيس الكنيست لعد التشاور مع المدعي العام له، وفقًا للقناة 7.

 وكان المدعي العام "الإسرائيلي" قد وجه في 2 مارس الماضي، تهم عدة لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الامانة العامة، فيما يواجه نتنياهو مصير السجن، بعد رفع الحصانة عنه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات