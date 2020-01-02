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مصر تصدر بياناً عاجلاً بعد اعلان تركيا ارسال قوات الى ليبيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:17 - 02 يناير 2020
الجيش المصري الجيش المصري
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دانت الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكاً للشرعية الدولية.

وحملت الخارجية المصرية في بيان صحفي أنقرة مسؤولية التدخل العسكري.

وقالت: "إن مصر تدين تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

وأوضحت مصر أن التدخل التركي بمثابة انتهاك واضحٍ لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل واضح.

وحذرت مصر من التدخل التركي في ليبيا، مشيرةً إلى ان التدخل سيزيد من حالة العنف في المنطقة ولن يؤدي إلى الاستقرار.

 

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