وزارة الصحة بغزة تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد "الحصبة" يوم الاحد الموافق 5/1/2020

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض "الحصبة" للأطفال مدار خمس أيام متتالية، بدءًا من يوم الاحد المقبل الموافق 5/1/2020.

وأوضحت ان حملة التطعيم ستستهدف الأطفال من عمر 6 شهور إلى عام، مشيرةً على ان الحملة ستبدأ في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة ووكالة الغوث "الاونروا" التي تقدم فيها خدمات التطعيم الروتينية للأطفال.

وأشارت الصحة، إلى انه سيتم تقسيم الأطفال وتطعيمهم حسب أعمارهم تفاديًا للازدحام، إذ تخصص يوم الاحد المقبل، للأطفال مواليد شهري 5 و 6 ، ويم الاثنين للأطفال مواليد شهري 3 و 4 ، الأربعاء للأطفال مواليد شهر 2، والمتأخرين من الأيام السابقة، والخميس للأطفال مواليد شهر 1.

اكدت على ضرورة احضار الأهل لكتيب الطفل الخاص بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه.