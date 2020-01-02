تردد قناة الجديد اللبنانية على عربسات 2020

أعلنت قناة الجديد، عن اطلاق تردد جديد لها على القمر الصناعي عرب سات، موضحة أنه سيتم وقف العمل على الترددات الاخرى مطلع العام 2020.

تردد قناة الجديد:

القمر التردد القطبية عرب سات 11977 رأسي

الجديد هي قناة فضائية لبنانية منوعة خاصة تبث من لبنان باللغة العربية أسسها رجل الأعمال اللبناني تحسين خياط، برفقة عدد من الاعلاميين اللبنانيين.

تأسست قناة الجديد عام 1992، حتى أقفلت قسراً عام 1997 جراء التدخل السوري والقمع الحكومي، ثم أعيد إطلاقها في 2 تشرين الأول عام 2001 خلال احتفال فاخر حضرته شخصيات بارزة في فندق الشيراتون كورال بيتش.

في مطلع العام 2007، طرأ تطور على علامتها المسجلة فعرّب اسم القناة ليصبح "الجديد" عوضاً عن "نيو تي في"، ومنذ تلك اللحظة وشعبية القناة في ازياد واضح.

واجهت قناة الجديد مشاكل عدة مع الأحزاب اللبنانية من جميع الانتماءات، من تيار المستقبل إلى حزب الله إلى حركة أمل في عام 2017، مما أدى إلى التهجم على مبنى القناة وتطويقه من قبل أنصار حركة أمل، مع العلم ان معظم المشاكل سببها كشف الجديد لوثائق متعلقة بتهم فساد.