"إصلاح الجهاد" تُنجز 2632 قضية مجتمعية خلال 2019

تمكنت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة في حركة الجهاد الإسلامي خلال العام المنصرم 2019، من إنجاز "2632" قضية مجتمعية تنوعت بين قضايا مالية، ومشاكل عائلية، وشجارات، ومنازعات على العقارات، وقضايا حقوق عمال، وقضايا قتل عمد، وشبه عمد، وقضايا تشهير.

وبيّن تقرير اللجنة السنوي الذي صدر اليوم الخميس، أن إنجاز تلك القضايا يأتي تجسيدا لرسالة اللجنة الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني من خلال حل الإشكالات وجسر الهوة بين أبناء شعبنا وتعزيز اللُحمة الداخلية بين مختلف شرائحه، حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على زرع بذور الفتنة والشقاق في أوساط المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن عمل اللجنة يتوزع على مختلف محافظات القطاع، عبر لجان مؤهلة ومؤثرة وتحظى بقبول مجتمعي ومؤسساتي وحكومي، موضحة أن تلك اللجان تمتاز بالنزاهة والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، والتي تلقى قبولا لدى الأطراف المتنازعة.

وتوزعت القضايا التي تم إنجازها خلال 2019 على النحو التالي: اللجنة العامة لـ “97" قضية، ومحافظة غزة "717" قضية، ومحافظة الشمال "342" قضية، ومحافظة الوسطى "332" قضية، ومحافظة خان يونس "882" قضية، ومحافظة رفح "262" قضية.