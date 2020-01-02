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هكذا هرب كارلوس غصن من اليابان إلى بيروت

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 16:24 - 02 يناير 2020
كارلوس غصن كارلوس غصن
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كشفت وكالة رويترز أن شركة أمنية خاصة خططت لهروب كارلوس غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو تنفيذا لخطة تم ترتيبها على مدار ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون في لبنان إن غصن دخل البلاد بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي، لكن أحد محامي غصن اليابانيين قال إن فريق الدفاع لا يزال بحوزته كل جوازات سفر غصن الثلاثة، بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة.

يذكر أنه ألقي القبض على غصن في طوكيو أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لاتهامه بعدة تهم من بينها إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لوكالات سيارات في الشرق الأوسط، وحظي بدعم شديد في لبنان بعد اعتقاله.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر لم تحددها قولها إن جواز سفر فرنسيا احتياطيا صدر لغصن، وإنه احتفظ به خلال الأشهر التي سبقت خروجه من البلاد.

ونسبت الهيئة للمصادر قولها إن غصن كان ”مضطرا“ للاحتفاظ بجواز السفر معه منذ أيار/مايو الماضي، لكنها لم تذكر السبب الذي يقف وراء ذلك.

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