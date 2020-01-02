محكمة الاحتلال تضي بهدم 3 منازل في قلنسوة

رفضت محكمة الاحتلال في مدينة اللد، اليوم الخميس، استئناف أصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة، و الذي قدمه المحامي علاء تلاوي.

وقرر القاضي بالمحكمة هدم منازل محمد عودة، حكيم حمودة، إسماعيل واوية.

ووفقا لقرار المحكمة فإن آخر يوم لتنفيذ هدم المنازل 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، ومن المتوقع تنفيذ الهدم في أي لحظة بدءا من اليوم.

يُشار إلى أن المنازل الواقعة شمالي قلنسوة، بُنِيَت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة، فيما تذرعت السلطات بأنها بُنيت دون تراخيص، في الوقت الذي رفضت فيه كافة الحلول المقترحة.

يذكر أن أصحاب المنازل يناضلون في عدة مسارات قضائية وشعبية منذ أعوام لإنقاذ منازلهم من الهدم.