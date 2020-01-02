رئيس الكنيست سيستخدم "الفيتو" لمنع الحصانة عن نتنياهو

ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الخميس بأن رئيس الكنيست، "يولي ادليشتاين" قد حسم قراره بشأن منح الحصانة من المحاكمة في ملفات الفساد ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

و نقلت الاذاعة العبرية العامة عن مسؤولين في حزب الليكود قولهم أن "إدلشتاين" يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه، لمنع إجراء التصويت في الكنيست، على منح الحصانة لنتنياهو.

و بحسب المصادر العبرية، فإن اللجنة البرلمانية فوّضت "إدلشتاين" بحق النقض على إجراء التصويت على حصانة نتنياهو، شريطة التشاور مع المستشار القضائي للكنيست، علماً أن المعارضة الإسرائيلية وافقت على هذا التفويض، على الرغم من أن إدلشتاين هو أحد أبرز أعضاء الكنيست من حزب "الليكود".