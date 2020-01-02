المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم الخميس ، 2/1/2020رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، من الحجم الوسط وهي بعنوان "الحفظ الميسر" لوجود خطأ في صفحة 55 في آية 44 من سورة آل عمران؛ حيث كتبت عبارة "إِذَ يْلقُونَ"، بوجود فتحة على حرف الذال وعدم وجود ضمة على الياء، والصواب "إذ يُلقُونَ".

وأوضح الشيخ حسين أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار التقوى للطباعة، في جمهورية مصر العربية، الطبعة الأربعون، وحاصلة على تصريح رقم 84 بتاريخ 25 حزيران 2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.