روحاني: لن نستسلم لواشنطن ولن نبيع حريتنا واستقلالنا

شدد رئيس الجمهورية الإسلامية "إيران" حسن روحاني، على أن بلاده لا تعتزم تغيير موقفها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد روحاني وفقًا لوكالة إرنا الإيرانية، على أن بلاده لن تستسلم لواشنطن ولن تبيع حريتها واستقلالها مطلقًا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي.

لكن ايران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن حسن نية".

يذكر أن واشنطن انسحبت عام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.