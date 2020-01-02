نفط العراق يحقق أكثر من 6.7 مليار دولار خلال شهر ديسمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس 2/1/2020، أن صادرات العراق من النفط خلال شهر ديسمبر الماضي تجاوزت 106 ملايين برميل نفط محققة ايرادات بلغت أكثر 6.7 مليار دولار.

ونقل بيان للوزارة عن المتحدث الرسمي باسمها عاصم جهاد قوله إن "كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت أكثر من 106 ملايين و265 ألفا و307 براميل، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و700 مليون و174 ألف دولار".

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 103 ملايين و90 ألفا و550 برميلا.

فيما بلغت الكمية المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي مليونين و827 ألفا و50 برميلا.

وبلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 347 ألفا و707 براميل.

وأوضح جهاد أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و428 ألف برميل، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 63.051 دولار.

وكان العراق أعلن أن صادراته في شهر نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 105 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.