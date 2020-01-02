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شاهد: هروب غزال من نمر مفترس تاركة رضيعها رهينة له

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 12:34 - 02 يناير 2020
نمر سومطري نمر سومطري
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انتشر مقطع فيديو لأنثى غزال تخلت عن طفلها المولود حديثا بعد أن هاجمهما نمر جائع، وبقي الغزال الصغير الذي لا يستطيع الوقوف أمام نمر مفترس يواجه مصيره الأخير.

وهربت أنثى الغزال خوفا من النمر الجائع بعد ولادتها بدقائق، فكانت المفاجأة أن النمر عندما رأى الأم تهرب وتترك صغيرها قام بملامسته ومداعبته بدلاً من افتراسه.

وفاجأ مصور الفيديو، متابعيه بعد فترة من الزمن، حيث أن هذا الغزال كبر في أحضان النمر الذي رعاه بدلاً من أمه، دون ان تلتفت إليه او تطمئن على مصيره.

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