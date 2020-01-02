وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم بظروف غامضة

أفادت مصادر اعلامية، بأنه قد عُثر اليوم الخميس على جثة المذيعة المعروفة في قناة العربية الفضائية، اللبنانية نجوى القاسم حيث وجدت ميتة داخل شقتها بدبي.

من جهته، قال مدير أخبار MBC في السعودية مالك الروقي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن المذيعة نجوى القاسم وافتها المنية اليوم، مغردًا: "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

ونجوى قاسم هي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، حيث اكتسبت خلال هذه الفترة شهرة واسعة في تغطية الاخبار.

غطت المذيعة قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 .