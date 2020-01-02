الشعبية تحذر الاحتلال: كافة الخيارات متاحة لإنقاذ القائد زهران

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من استخدام كافة الخيارات المتاحة لإنقاذ الأسير المجاهد أحمد زهران.

وقالت الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "سنستخدم كافة الخيارات الكفاحية والشعبية لإنقاذ حياة رفيقها القائد أحمد زهران".

وأكدت الجبهة الشعبية، أن كافة الخيارات حق مشروع لها ولتشكيلاتها في كافة الساحات لإنقاذ حياة رفيقها.

يُشار إلى أن الأسير البطل أحمد زهران يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم، ولا زالت قوات الاحتلال تماطل وتسوف في التعاطي معه، بل وتمارس سياسة الإعدام الممنهج بحقه.