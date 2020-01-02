"يديعوت": اتفاقية الغاز مع "إسرائيل".. خديعة للشعب الأردني

كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن اتفاقية الغاز بين "إسرائيل" والشركة الأردنية للكهرباء التي بدأت في استلامها من خزان الحوت.

ووفقاً للصحيفة، فتقدر قيمة العقد بـ 10 مليارات دولار، حيث أن السعر الذي سيدفعه الأردنيون سيكون أقل مما تدفعه شركة الكهرباء الإسرائيلية

وقد وقع الأردن اتفاقية شراء الغاز في منتصف عام 2016 ، ولكن منذ ذلك الحين كانت هناك اعتراضات شديدة على الاتفاقية ، بما في ذلك في البرلمان الأردني الذي دعا إلى إلغاؤها.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم التزويد للأردن من خلال شركة تابعة لشركة American Nobel Energy (مما يعني أن الحوت يبيع لشركة تابعة لشركة غير ربحية ، ويبيعها لشركة الكهرباء الأردنية) ، لذلك إذا طلب أي شخص ، يمكن للأردنيين أن يخبروه أنهم يشترون الغاز من شركة أمريكية وليس مباشرة من إسرائيل.

علاوة على ذلك ، فإن اتفاق الغاز مدعوم بضمانات أمريكية ، بحيث إذا تم انتهاك الاتفاقية - سيتم تعويض العائدات المالية من خلال اتفاقيات المساعدات التي تذهب إلى الأردن.

وسيتم توفير الغاز للأردنيين على أساس العقد الموقع بين الطرفين منذ ثلاث سنوات ونصف. ستشتري شركة الكهرباء الأردنية ما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب سنويًا على مدار 15 عامًا من العرض.*

وسيستفيد المواطنون الإسرائيليون أيضًا من تدفق الغاز ، حيث تم تخفيض تعريفة الكهرباء يوم أمس بنسبة 4.13٪ بسبب الغاز الرخيص الناتج من حقل الحوت إلى شركة الكهرباء.

وأشارت إلى أن الجزء الأقل إرضاءً من القصة هو السعر الذي سيدفعه الأردنيون حيث يعتبر سعر قليل ، والذي وفقًا للتقارير الأجنبية ، سيكون حوالي 5.5 دولار لكل وحدة (MMBTU) ، وهو سعر يبدو حتى اليوم مرتفعًا بالنسبة لسعر برميل النفط.

من ناحية أخرى ، ستدفع شركة الكهرباء الإسرائيلية حوالي 6.4 دولارات للوحدة الحرارية هذا العام ، نتيجة لاتفاقية عام 2012 الموقعة حتى قبل تطوير خزان الحوت.