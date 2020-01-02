لهذا السبب عليك تناول تفاحتين يوميًا

كشف خبراء عن فائدة تناول تفاحتين يوميًا، حيث توصلوا إلى أنها تقلل من خطر التعرض لأزمات أو سكتات دماغية قاتلة، قد تنتج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين.

ولعل السبب في ذلك هو أن تفاحتين كبيرتين تحتويان على ربع الألياف الموصي بها للفرد الواحد، ما قد يقلل من إنتاج الكوليسترول الضار، وفقا لما تم نشره في موقع "إنسايدر".

وخضع في تجارب الدراسة 40 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما، يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتناولوا تفاحتين كبيرتين لمدة 8 أسابيع، ليقل مستوى الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4% تقريبا.

وأكد فريق البحث أن الأوعية الدموية باتت أكثر صحة وارتخاء، بعد تناول التفاح يوميا، خاصة أن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يؤدي لانسداد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة في الدماغ.