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هولندا تغير اسمها إلى "نيدرلاند" لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - امستردام
  • 12:17 - 02 يناير 2020
ما_هي_عاصمة_هولندا ما_هي_عاصمة_هولندا
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غيرت دولة هولندا اسمها إلى دولة "نيدرلاند" بشكل رسمي وأزالت اسم هولندا من الخارطة ومن الوجود اعتبارًا من بداية العام الجديد 2020.

والسبب في تغير البلاد لاسمها، هي محاولة من المسؤولين على الدولة للتخلص من صورة المكان المتصل بالمخدرات والبغاء.

وطالبت الدولة، السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة ووسائل الإعلام المطبوعة استخدام اسم "نيدرلاند"(الأرض الواطئة) بدلا من هولندا".

وتعتقد السلطات بأن هذا القرار سيعيد توزيع التدفق السياحي، نظرا لأن معظم الأجانب اليوم يزورون هولندا التاريخية، أي أمستردام وهارلم ولاهاي التي تتخذها محكمة العدل الدولية مقرا لها، ولا يمكن لهذه المدن أن تتعامل مع تدفق السياح المتزايد عليها.

وسيكلف إصلاح اسم الدولة ميزانية هذه المملكة الأوروبية ما لا يقل عن 200 ألف يورو.

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