عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم 2/1/2020

عكاظ

رحلة النجاح لـ«التحول الوطني».. انطلقت

الملك سلمان يتسلم قلادة «أبي بكر الصديق» من المنظمة العربية للهلال الأحمر

«الصفائح» تزمجر.. والملالي يواصلون العبث

مقترح بزرع كاميرات في الأحياء لمراقبة مخالفات الأراضي

ماهي الأغذية المسببة للأرق؟

مادة مهلوسة في الفطر تعالج الاكتئاب

مقتل رئيس الأركان التايواني بتحطم مروحية

إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة

عبارات مسيئة للإسلام قرب مسجد جنوب لندن

تعرف على حالة الطقس اليوم.. الخميس

إقبال كبير على جني الملفوف وبيعه في الهند تزامنا مع دخول موسم الشتاء. (أ.ف.ب)

مقتل جنديين هنديين في كشمير

الشرق الأوسط

لبنان ينفي لقاء رئيس الجمهورية بغصن بعد فراره من اليابان

نظام للذكاء الصناعي بـ«غوغل» يحسن من اكتشاف سرطان الثدي

جدل تونسي حول التشكيلة الحكومية... رئيسي الوزراء يعلن اكتمالها والرئاسة تنفي

هكذا علقت زوجة كارلوس غصن على هروبه من اليابان

واشنطن تعزز قواتها... و«الحشد» يتراجع

السفارة الأميركية في بغداد تعلّق العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

الجيش العراقي: انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية

فرنسا تدين الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

في أول خطاب منذ اعتلائه العرش... إمبراطور اليابان يتمنى عاماً «دون كوارث طبيعية»

إخلاء مدن كاملة محاصرة بالحرائق في أستراليا

تراجع وفيات حوادث الطيران المدني بأكثر من النصف في عام 2019

مقتل رئيس الأركان التايواني وسبعة ضباط في تحطم مروحية

تقارير: غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما للهرب

المدينة

أمراء المناطق يتقدمون المسلمين في صلاة الاستسقاء

إطلاق منصة "سايبر هب" لدعم قدرات طلاب الجامعات بالأمن السيبراني

هيئة تقويم التعليم : الرخصة المهنية بديلًا لاختبار كفايات

الوليد بن طلال : أربعون عاماً منذ الإنطلاقة

إندونيسيا : مصرع 23 شخصا وفقدان العديد في الفيضانات