مزارعات صغيرات ينجحن في إنتاج "الشعير داخل حاويات دون تربة



حققت وزارة الزراعة الفلسطينية، نجاحاً في انتاج اعلاف خضراء بطريقة الزراعة المائية "الشعير المستنبت"، والتي تمنح الأسر الريفية أعلافاً خضراء دائمة على مدار العام، بخلاف طريقة زراعة الشعير التقليدية التي لا تتوفر إلا في موسم الشتاء والربيع فقط.

وأبطال هذا النجاج الجديد، ثلاث مزارعات حديثات السن ولكنهن رياديات في الأداء، إضافة إلى المهندسة في وزارة الزراعة هدى أبو الندى، والتي أشرفت على مراحل التنفيذ والإنجاز إلى أن خرج المشروع إلى النور.

يذكر أن طريقة الاستنبات تجري داخل حاويات ولا تحتاج إلى تربة، وتخدم جميع الأسر الريفية التي تقتني الحيوانات والطيور الداجنة ( الغنم – الماعز – الدجاج - البط ) لإنتاج أعلاف خضراء بأقل التكاليف، كما أن الشعير المستنبت يصلح كغذاء للحيوانات الكبيرة بمضاعفة الكميات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع بناء صمود الرجال والنساء الأشد احتياجا في قطاع غزة، وتنفيذ مؤسسة "أوكسفام" بالشراكة مع مركز العمل التنموي معا، وإشراف وزارة التنمية الاجتماعيىة، وتمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.