مسلسل في الأردن يثير ضجة..!

أثار تصوير مشاهد لمسلسل رجل المعجزات (Messiah)، الذي أنتجته شركة الإنتاج العالمية "نتفلكس"، جدلا كبيرا في الأردن.

وسخط الشارع الأردني على أخبار تصوير مشاهد عديدة في المسلسل لمناطق ومقاه في عمان، باعتبارها أماكن إسرائيلية.

وتساءل نشطاء عن ترخيص التصوير، وكيف يتم السماح بذلك.

ولم يكتف الغضب على التصوير، حيث إن سيناريو وقصة المسلسل أثارت جدلا، ما دفع السلطات الأردنية إلى الطلب من شركة "نتفلكس" عدم بث المسلسل.

وطلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من شبكة "نتفليكس" الأمريكية عدم بث مسلسل "رجل المعجزات" في الأردن.

وأوضح مدير عام الهيئة الملكية قبل أيام "أنه بعد الاطلاع على بعض حلقات المسلسل التلفزيوني "رجل المعجزات، المقرر بثه على شبكة نتفليكس قريبا، طلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام رسميا من إدارة "نتفليكس" الإحجام عن بث المسلسل في الأردن".