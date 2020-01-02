دراسة علمية: تطبيق جوجل للذكاء الاصطناعي يحسن من اكتشاف سرطان الثدي

أكدت دراسة علمية بريطانية أمريكية، اليوم الخميس، أن نظام الذكاء الاصطناعي في تطبيق جوجل أثبتت دقة مماثلة لدقة خبراء الاشعة المختصة في اكتشاف سرطان الثدي عند النساء.

ويعتمد نظام جوجل على تصوير الثدي بالأشعة السينية، حيث أظهر ذلك كفاءة عالية في تقليص الأخطاء.

الدراسة العلمية البريطانية والأمريكية نشرتها دورية نيتشر –مجلة علمية- حيث أكدت أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانية تحسين دقة الفحص لسرطان الثدي الذي يصيب امرأة من كل ثماني نساء في العالم.

وتمكن النظام من تحديد الإصابة بمرض السرطان بدرجة مماثلة لدقة خبراء الاشعة السينية وفقًا لما أظهرته الدراسة العلمية.

وأوضحت الدراسة أن عدد النتائج الإيجابية الخاطئة انخفض بواقع 5.7 في المئة في المجموعة الموجودة في الولايات المتحدة وبنسبة 2.1 في المئة في تلك الكائنة في بريطانيا.

من جهتها قالت الجمعية الأميركية للسرطان "إن نسبة الخطأ لدى أطباء الأشعة في تشخيص سرطان الثدي من خلال التصوير بالأشعة السينية تبلغ 20% وإن نصف النساء اللائي خضعن للفحص خلال فترة عشر سنوات جرى خطأ تشخيص إصابتهن بالمرض.

وأجرى الباحثين من إمبريال كوليدج لندن والخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، فحصًا على عشرات الآلاف من فحوص الثدي بالأشعة السينية.

وقارنوا توقعات النظام بالنتائج الفعلية لمجموعة تشمل 25856 تصويرا بالأشعة السينية للثدي في بريطانيا و3097 في الولايات المتحدة.

ووفقًا للمجلة العلمية فإن التطبيق خفض النتائج السلبية الخاطئة، التي صنفت الاختبارات خطأ على أنها طبيعية 9.4% المجموعة الأميركية و2.7% المجموعة البريطانية.

وتعكس هذه الاختلافات طرق قراءة نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية.

ففي الولايات المتحدة، يقرأ خبير أشعة واحد فقط النتائج وتجرى الاختبارات كل عام أو عامين.

أما في بريطانيا، فتجرى الاختبارات كل ثلاث سنوات ويطلع على كل منها خبيران للأشعة، وعندما يختلفان يُستشار خبير ثالث.