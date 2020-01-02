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رام الله: الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الاسيرين كرمل وقسام البرغوثي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:09 - 02 يناير 2020
هدم منزل 1 هدم منزل 1
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أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قياسات منزل عائلة الأسيرين كرمل وقسام البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت والدة الأسيرين الاستاذة الجامعية وداد البرغوثي، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع بتصويره وأخذ قياساته.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت افراد العائلة في غرفة واحدة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وعاثت خرابا في المنزل لأكثر من ساعتين.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الاستاذة الجامعية وداد البرغوثي في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي بعد اعتقال دام 16 يوما.

 

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