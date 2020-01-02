الذهب في ارتفاع مع انخفاض الدولار

يشهد سعر صرف الذهب اليوم الخميس ، 2/1/2020 ، حيث وصل الدولار الى قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أيلول عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو تموز.

ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.37 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1946.74 دولار للأوقية.