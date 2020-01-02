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فرض الحظر المنزل على 9 مقدسيين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:01 - 02 يناير 2020
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر منزلي على 9 مقدسيين، من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

ووفقًا لموقع هآرتس الإسرائيلي، فإن القرار وقعه قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية حيث يمنع المستهدفين من التجوال الليلي خارج منزلهم من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وزعم قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وفقًا لهآرتس، أن القرار اتخذ لضمان أمن وسلامة "الدولة والجمهور".

وكشفت الصحيفة العبرية، منذ أيام أن "إسرائيل" ولأول مرة ستطبق قانون الطوارئ البريطاني الذي أقر خلال فترة الانتداب.

يُشار إلى أن إسرائيل تطبق هذا القانون في الضفة الغربية المحتلة، لكن تطبيقه في القدس المحتلة يأتي لأول مرة.

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